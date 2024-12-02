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الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة استثمارات شركة بريتيش بيتروليوم في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم) موراي أوتشينكلوس، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، والرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادر زكي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس السيسي أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة.

وأكد الرئيس السيسي، تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة (بريتيش بيتروليوم) ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.

بدوره.. أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم)، عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس السيسي، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر، الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول. كما أعرب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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