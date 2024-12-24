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التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام الكويت بخليجي 26 - أخبار كلمتك

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التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام الكويت بخليجي 26 - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام الكويت بخليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - خليجي 26، يلتقي منتخب الإمارات أمام الكويت اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي خليجي 26.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت


وتبث مباريات خليجي 26 عبر مجموعة واسعة من القنوات الرياضية العربية، مما يتيح للجماهير متابعة البطولة بسهولة عبر التلفزيون أو الإنترنت.

أبرز القنوات الناقلة:
SSC News HD (بتعليق: عبدالله الحربي، محمد حسين)
الكويت الرياضية
دبي الرياضية (بتعليق: رؤوف خليف)
الشارقة الرياضية (بتعليق: عبدالحميد الجسمي)
الرابعة العراقية
أبوظبي الرياضية
الكأس 1

 

تشكيل الإمارات المتوقع


حارس المرمى: خالد عيسى
الدفاع: خالد إبراهيم – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – ماركوس ميلوني
الوسط: عصام فايز – يحيى نادر – فابيو ليما – حارب عبد الله
الهجوم: برونو – يحيى الغساني


تشكيل الكويت المتوقع


حارس المرمى: خالد الرشيدي
الدفاع: مشاري الغنام – حسن العنزي – راشد الدوسري – فهد الهاجري
الوسط: سلطان العنزي – رضا أبو جبارة – أحمد الظفيري
الهجوم: عيد ناصر الراشدي – محمد دحام – يوسف ناصر

 

 

المنتخبات المشاركة في خليجي 26 

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.


تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

 

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.

جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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