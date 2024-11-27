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الرياضة - 01:15 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:15 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:15 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:15 مساءً - سعر الدولار الآن.. حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، ليستقر سعره داخل البنك المركزي عند 49.66 جنيه للبيع، و 49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.54 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، حالة من الاستقرار عند 49.64 للشراء، بينما سجل سعره 49.73 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولارفي المصرف العربي الدولي نحو 49.62 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.70 جنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.61 للشراء، بينما سجل نحو 49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.66 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.61 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.57 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.67 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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