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دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب - أخبار كلمتك

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:57 صباحاً - أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.


وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة.

خبير أجنبي للجنة الحكام 


وأشار إلى أن هناك خلافات بين إبراهيم نور الدين ومحمد فاروق تؤثر على اتخاذ القرار ووضح هذا الأمر في استقالة إبراهيم نور الدين وعودته في قراره بعد يوم واحد مشيرا إلى أنه لا يؤيد تعيين خبير أجنبي للجنة ويجب منح الثقة للمصريين كما أنه يطالب بتطوير أجهزة الفار وتدريب الحكام عليها بشكل جيد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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