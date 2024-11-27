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الرياضة - 04:53 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:53 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:53 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، في البنوك العاملة داخل مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.74 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 49.70 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.60 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.70 جنيه 49.60 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.70 جنيه 49.60 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.71 جنيه 49.61 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.71 جنيه 49.61 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.73 جنيه 49.64 جنيه

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.66 جنيه.

سعر الدولار على مؤشر جوجل

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، نحو 49.74 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.70 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 49.70 جنيه للبيع و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.71 جنيه للبيع و49.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى 49.72 جنيه للبيع، و49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي خلال التعاملات المسائية نحو 49.71 جنيه للبيع، و49.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.73 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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