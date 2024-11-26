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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد بإقامة 9 مواجهات قوية.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 
 

سبارتا براج ضد أتلتيكو مدريد 7.45 مساء - بي إن سبورتس 4.

سلوفان براتيسلافا ضد ميلان 7.45 مساء - بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورتس 1.

برشلونة ضد بريست 10 مساء - بي إن سبورتس 3.

مانشستر سيتي ضد فينورد 10 مساء-  بي إن سبورتس 4.

إنتر ميلان ضد لايبزيج 10 مساء -  بي إن سبورتس 6.

ليفركوزن ضد سالزبورج 10 مساء - بي إن سبورتس 7.

سبورتنج لشبونة ضد أرسنال 10 مساء - بي إن سبورتس 5.

يونج بويز ضد أتالانتا 10 مساء - بي إن سبورتس 8.

 

ليفربول بالعلامة الكاملة 


ويعد فريق ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة أو حتى التعادل من بين جميع الأندية المشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليج" بحلته الجديدة قبل مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة.


 

5 أندية بلا نقاط في دوري الأبطال


وقبل الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا فشلت 4 أندية في حصد أي نقطة وهم: لايبزيج ألمانيا، شتورم غراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).


6 أندية لاتعرف الفوز


ولم تستطع عدد 6 أندية عدم تحقيق أي فوز في منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الخامسة، وهم: بولونيا (الإيطالي)، لايبزيج ألمانيا، شتورم غراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

 

برشلونة الأقوى هجومًا


ويعد برشلونة الأقوى هجومًا في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة بعدما أحرز لاعبوه عدد 15 هدفًا ويليه دورتموند الألماني بعدد 13 هدفًا.

 

 


 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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