بيلينجهام يُتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني عن الموسم الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - حصد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني - الليجا، عن الموسم الماضي 2023 - 2024، وذلك بناءً على تصويت اللاعبين.

أرقام وإنجازات بيلينجهام مع ريال مدريد الموسم الماضي

ونجح بيلينجهام في المساهمة بشكل كبير في تتويجات موسم ريال مدريد الماضي، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق في الليجا، وساهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب دورتموند في المباراة النهائية، وبأهدافه وتمريراته طوال المسابقة.

وكشفت صحيفة "أس" افسبانية، إن جود بيلينجهام حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي من قبل رابطة لاعبي كرة القدم الإسباني (AFE)، ومن المقرر أن يتم تكريمه، يوم الاثنين المقبل، في ملعب لاس فينتاس في مدريد.

كما نجح بيلينجهام الموسم الماضي في تحقيق إنجازات عديدة، ومنها تسجيله لثنائية في أول كلاسيكو لللاعب الإنجليزي أمام الغريم برشلونة، بالإضافة إلى فوزه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، كما حل في المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024 بعد رودري وفينيسيوس جونيور.

بيلينجهام يكشف عن علاقته مع عارضة أزياء

كشفت تقارير إنجليزية عن ارتباط اللاعب جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بعارضة الأزياء لورا سيليا فالك.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بيلينجهام ارتبط بعارضة الأزياء في شهر أبريل الماضي لكن مصادر مقربة من اللاعب نفت الأمر وأكدت أن هذه الأحاديث غير صحيحة.

ولكن صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلت في تقرير لها إعجاب بيلينجهام بمنشور لعارضة الأزياء عبر موقع انستجرام.

وتحظى عارضة الأزياء بمتابعة من نجم ريال مدريد الذي تفاعل مع منشور حديث نشرته خلال الساعات الماضية.

ووضع بيلينجام إشارة القلب إعجابًا بصورة عارضة الأزياء وهو ما نال تفاعلًا كبيرًا على منشور لورا فالك.

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