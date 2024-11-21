إصابة أحد أفراد عائلته، حادث سير يصدم رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى صدمة عقب تعرض خاله إلى حادث مرور، أصيب في أعقابه بجروح وفق ما أكدته صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية، اليوم الخميس.

خال رونالدو يصاب في حادث سير

وكشفت الصحيفة أن جورجي فيفيروس، شقيق والدة أسطورة منتخب البرتغال، نُقل إلى أحد مستشفيات المملكة المتحدة بعد أن صدمته سيارة حينما كان يقود دراجته النارية في جزيرة "جيرسي" الواقعة في إنجلترا.

وتابع المصدر ذاته أن الدراجة النارية انقلبت وسقط خال رونالدو على الأرض ليتعرض لإصابات متفاوتة الخطورة لكن حالته لم يكن خطرة وفق ما أوردته "ذا صن".

وقالت: "تم إنقاذه في النهاية من قبل عدد من المسعفين بعد وصول سيارة الدفاع المدني قبل نقله إلى مستشفى قريب، ظل فيفيروس تحت المراقبة لبضع ساعات قبل خروجه في نفس اليوم، حيث أنه يتعافى حاليا في بيته".

ويعرف عن كريستيانو رونالدو أنه قريب جدا من عائلته، وخاصة والدته ماريا دولوريس أفيرو، وشقيقاته، فيما تمتاز علاقته بصديقته جورجينا رودريغيز وأبنائهما الخمسة باستقرار كبير.

وكثيرا ما تظهر ماريا، والدة رونالدو بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنها للاحتفال بإنجازاته الكروية أو في حياته اليومية.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي في يونيو المقبل، وينتظر أن يحسم اللاعب مصيره مع الفريق قريبا في وقت تشير بعض المصادر القريبة منه إلى أنه سيمدد عقده لمدة عام واحد.

وأحرز رونالدو 6 أهداف في 9 مباريات خاضها حتى الآن في دوري المحترفين السعودي مع النصر الذي يحتل المركز الثالث خلف الهلال المتصدر والاتحاد صاحب المركز الثاني.

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