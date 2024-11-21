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موقف مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة أوجسبورج - أخبار كلمتك

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موقف مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة أوجسبورج - أخبار كلمتك

موقف مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة أوجسبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - تحدث فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه لأوجسبورج غدًا الجمعة، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الألماني.

مدرب بايرن ميونخ يتحدث عن أوجسبورج


وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عن حالة اللاعبين عقب التوقف الدولي: "كنت أفضل بالطبع منح كل لاعب الراحة، عاد الكثير من اللاعبين الدوليين إلينا بثقة كبيرة، علينا التفكير أيضًا في الأمام، فهناك كأس العالم للأندية عقب نهاية الموسم، تدربنا بقوة هذا الأسبوع ولدينا شعور جيد".


أما عن إصابة ألكسندر بافلوفيتش: "الحالة تبدو جيدة ولكني لست طبيبًا، هذه إصابة في الكتف وبالتالي الأمر يتعلق بالالتحامات وعدم السقوط على الأرض، هو لاعب شاب ومن الهام أن يعود في حالة جيدة بنسبة 100%".


وبالنظر إلى إصابات الفريق: "جواو بالينيا غائب، وتعرض ماتياس تيل لكدمة، ولكن نثق في القائمة لدينا في قدرتهم على تحقيق النتائج".

وتطرق للحديث عن ليروي ساني، قائلا: "لدينا أجنحة من الطراز العالمي وليروي واحد منهم، مايكل أوليسيه في مستوى بارز ونفس الوضع لليروي الآن وأيضًا لسيرجي جنابري وكينج كومان، نحن سعداء بالأجنحة لدينا، أعرف جودة ليروي منذ وقت طويل".

وعلق على مستوى المدافع مين جاي كيم: "كنت مدافعًا أيضًا وبالتالي لدي تواصل جيد في هذا الموضوع، كمدافع لن يكفيك مباراة واحدة كي تبهر الآخرين، بل تحتاج عادة ما بين 10 إلى 15 مباراة حتى تتلقى الإشادة من الجماهير".

وعن إمكانية غياب مانويل نوير عن مباراة الغد، أوضح كومباني: "إنه يعاني من ألام في منطقة الضلوع، علينا الانتظار ونأمل أن يتمكن من المشاركة غدًا، نتوقع أن يكون في حالة جيدة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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