كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني للسيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.

المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

27 نوفمبر | مصر × الكونغو

28 نوفمبر | مصر × الجزائر

30 نوفمبر | مصر × السنغال

1 ديسمبر | مصر × كينيا

3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

خلافات في منتخب السيدات لكرة اليد

سيطرت الخلافات على الجهاز الفني لمنتخب سيدات كرة اليد، قبل ساعات من السفر إلى الكونغو الديمقراطية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلمت "كلمتك"، أن هناك خلافات قوية بين رامي عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني، وعبده عبد الوهاب المشرف على المنتخب، بسبب اختيار بعض اللاعبات ضمن قائمة الفريق، وهو ما تسبب في تأخر إعلان القائمة النهائية.

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