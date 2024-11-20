الرياضة - 12:17 - متوسطة وخفيفة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء بالمدن والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس جميع محافظات الجمهورية، ونوهت عن استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد خلال اليوم على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

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حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار اليوم الأربعاء، وحالة الطقس ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، أما خلال ساعات النهار فيكون الطقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

ويبلغ عدد محافظات هذه الأقاليم التي تشملها خريطة الأمطار 12 محافظة، كما تنتشر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس

وأوضحت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، إذ تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا، لافتة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على جميع مدن وأنحاء الجمهورية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

شرم الشيخ: العظمى 28 الصغرى 18.

الإسكندرية.. العظمى 23 الصغرى 15.

العلمين.. العظمى 22 الصغرى 15.

مطروح.. العظمى 22 الصغرى 13.

دمياط.. العظمى 23 الصغرى 18.

الغردقة: العظمى 28 الصغرى 17.

سفاجا: العظمى 29 الصغرى 18.

مرسى علم: العظمى 27 الصغرى 18.

القاهرة: العظمى 25 الصغرى 17.

العاصمة الإدارية: العظمى 26 الصغرى 15.

6 أكتوبر: العظمى 26 الصغرى 15.

بنها: العظمى 24 الصغرى 17.

دمنهور: العظمى 23 الصغرى 16.

وادي النطرون: العظمى 25 الصغرى 15.

كفر الشيخ: العظمى 23 الصغرى 15.

المنصورة: العظمى 23 الصغرى 16.

الزقازيق: العظمى 25 الصغرى 16.

شبين الكوم: العظمى 24 الصغرى 16.

طنطا: العظمى 24 الصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 24 الصغرى 17.

الإسماعيلية: العظمى 26 الصغرى 16.

السويس: العظمى 25 الصغرى 14.

العريش: العظمى 24 الصغرى 13.

رفح: العظمى 23 الصغرى 13.

كاترين: العظمى 19 الصغرى 7.

طابا: العظمى 24 الصغرى 15.

الفيوم: الحرارة العظمى 24 الصغرى 14.

بني سويف: العظمى 25 الصغرى 13.

المنيا: العظمى 25 الصغرى 12.

أسيوط: العظمى 26 الصغرى 11.

سوهاج: العظمى 27 الصغرى 13.

قنا: العظمى 27 الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 27 الصغرى 14.

أسوان: العظمى 27 الصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 27 الصغرى 11.

أبو سمبل: العظمى 28 الصغرى 15.