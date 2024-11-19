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الرياضة - 07:35 - الرئيس السيسي يلتقي نظيره النيجيري على هامش قمة العشرين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:35 - الرئيس السيسي يلتقي نظيره النيجيري على هامش قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:35 - الرئيس السيسي يلتقي نظيره النيجيري على هامش قمة العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره النيجيري بولا تينوبو، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقطاع الصحة، فضلاً عن تبادل الخبرات في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقابل نظيره النيجيري

كما ناقش الرئيسان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم السلام والاستقرار القاريين، والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال دول القارة، فضلاً عن تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الاتحاد الإفريقي، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويسهم في تنفيذ أجندة 2063، ويدفع القارة نحو التنمية والرخاء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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