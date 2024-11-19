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الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليار جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام اعتزام تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول باستخدام سيارة نقل "براد".

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط أحد عناصر التشكيل بكمين أعد خصيصًا له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وباستخدام التقنيات الحديثة تبين استخدامه مخابئ سرية أسطوانات هواء مكابس بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندى "خضروات وفواكهة".. حيث تم إستخراج الأقراص من الإسطوانات وتبين أنهم800 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر بمحافظاتالإسماعيلية - شمال سيناء - مطروح) وبحوزتهم ألف قرص لذات العقار وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرىمقيمان خارج البلاد بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول ".

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ أكثر من مليار جنيه، وتم إتخاذ الإجراءت القانونية

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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