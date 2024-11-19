تصفيات أمم إفريقيا، موريتانيا تتقدم بهدف على كاب فيردي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة موريتانيا ضد كاب فيردي بتقدم المنتخب الموريتاني بهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

هدف موريتانيا سجله محمد سويد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فرص منتخب موريتانيا في التأهل للكان

تصفيات أمم إفريقيا، ويملك منتخب موريتانيا أربع نقاط في المركز الأخير وهو ذات رصيد منافسه منتخب الرأس الأخضر خلف مصر الضامنة للصدارة مسبقًا برصيد 13 نقطة وبوتسوانا الثانية بسبع نقاط.

ويقتصر خيار موريتانيا الوحيد بالتأهل على الفوز بأي نتيجة على الرأس الأخضر بالتزامن مع خسارة بوتسوانا أمام مضيفتها مصر بأي نتيجة أيضًا، في اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت بالقاهرة.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

موريتانيا تتفوق على بوتسوانا في المواجهات المباشرة

وفي حال فوز موريتانيا فسترفع رصيدها إلى سبع نقاط بالتساوي مع بوتسوانا (في حال خسارتها أمام مصر) وبالتالي فإنّ الأفضلية ستعود لمنتخب موريتانيا بسبب تفوقها بالمواجهات المباشرة على بوتسوانا.

وكان منتخب موريتانيا انتصر ذهابًا على بوتسوانا بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى وتعادل معها بهدف لمثله في الجولة الفائتة.

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