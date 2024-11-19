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تشكيل مباراة عمان والعراق في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة عمان والعراق في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة عمان والعراق في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - أعلن المدير الفني الإسباني لمنتخب العراق، خيسوس كاساس، التشكيل الذي يخوض به مباراة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب العراق أمام عمان

ويبدأ المنتخب العراقي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد باسل، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، ريبين سولاقا، حسين علي، محمد الطائي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، يوسف الأمين، علي جاسم، أيمن حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فهد طالب، إبراهيم بايش، حسين حسن، سعد عبدالأمير، علي فائز، أمجد عطوان، أحمد يحيى، منتظر الماجد، فرانس بطرس، علي الحمادي، أمير العماري، مهند علي.

تشكيل منتخب عمان ضد العراق 

واختار المدير الفني العماني رشيد جابر تشكيل الأحمر التالي:

حارس المرمى إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، عبد الله فواز، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري، محسن الغساني.

البدلاء: ناصر الرواحي، غانم الحبشي، معتز صالح عبدربه، حسين الشحري، عبد العزيز الشموسي، عصام الصبحي، زاهر الأغبري، عمر المالكي، خالد البريكي، فايز الرشيدي، حاتم الروشدي، إبراهيم الراجحي.

ويدخل منتخب العراق المباراة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف وبفارق نقطتين عن منتخب عمان صاحب المركز الرابع.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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