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منتخب كرواتيا يتعادل مع البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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منتخب كرواتيا يتعادل مع البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب كرواتيا يتعادل مع البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:51 مساءً - انتهت مباراة منتخب كرواتيا ضد البرتغال بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاديون بولود، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل جواو فيليكس هدف البرتغال في الدقيقة 33، بينما أحرز جوسكو جفارديول هدف كرواتيا في الدقيقة 66.

 

تشكيل منتخب البرتغال أمام كرواتيا

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو، جواو نيفيز، فيتينها، نونو مينديز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس.

 

تشكيل كرواتيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جفارديول، كاليتا كار، جوسيب شورتالو.

خط الوسط: بورنا سوسا، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: باتورينا، إيجور ماتانوفيتش، أندري كراماريتش.

منتخب البرتغال ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، كما صعد منتخب كرواتيا يحتاج بهذا التعادل للدوري المقبل.

 

تاريخ مواجهات البرتغال وكرواتيا

تفوق منتخب البرتغال علي كرواتيا في تاريخ المواجهات في جميع المسابقات بعدما خاض المنتخبين 9 مباريات.

وحقق البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا الفوز في عدد 7 مباريات فيما فازت كرواتيا مباراة واحدة وحسم التعادل مباراة فقط، وأحرز البرتغال 18 هدفًا فيما سجلت كرواتيا 7 أهداف في شباك البرتغال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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