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شقيق محمد طارق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

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شقيق محمد طارق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

شقيق محمد طارق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:51 مساءً - قال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر أن شقيقه في حالة أفضل الآن وأنه خضع لعملية جراحية صباح اليوم. 

 

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف الحالة الصحية لمحمد طارق 

وأضاف أن محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده. 

وتابع أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استنشق دخانًا كثيرًا بسبب الحريق، وتحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. 

وكشف عن أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن الهاتف. 

وتابع: "محمد كان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم ير من حوله بسبب الحريق الكبير والدخان الكثيف. 

 

مجلس الزمالك يزور محمد طارق

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق. 

وواصل: “محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك، وغدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة”.

وقال إن: محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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