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الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن الجهاز أعطى موافقه لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، وسوف يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.

وأضاف شمروخ، أن زياده الأسعار يتواكب مع التوسع في خدمات الجيل الخامس، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك المزيد من الخدمات، وأهمها «اي سم»، و«خدمات الديجيتال بنك».

جاء ذلك خلال ندوة مشغلي المحمول في معرض مصر لتكنولوجيا المعلومات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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