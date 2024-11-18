الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن الجهاز أعطى موافقه لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، وسوف يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.

وأضاف شمروخ، أن زياده الأسعار يتواكب مع التوسع في خدمات الجيل الخامس، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك المزيد من الخدمات، وأهمها «اي سم»، و«خدمات الديجيتال بنك».

جاء ذلك خلال ندوة مشغلي المحمول في معرض مصر لتكنولوجيا المعلومات.