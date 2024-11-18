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الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، لافتة إلى تراجع درجات الحرارة على بعض أنحاء البلاد، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح.

حالة الطقس

الطقس اليوم الإثنين

وحذرت «الأرصاد» من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا، على سائقي الشاحنات والسيارات السيطرة على السرعة لتجنب الحوادث المرورية وأكدت على ضرورة توخي القيادة على الطرق بداية من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحا، ويوجد فرص لهطول الأمطار.

حالة الطقس

طقس الإسكندرية اليوم

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة، مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع استمرار نوة المكنسة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 درجة والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء فرص هطول الأمطار، وذلك على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في فترات متقطعة من اليوم، ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا حتى بداية الأسبوع المقبل بفارق درجة.

حالة الطقس

درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم الإثنين

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة القاهرة 24 16.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الإسكندرية 23 15.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة مطروح 22 13.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة بورسعيد 25 21.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الإسماعيلية 26 16.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة شرم الشيخ 28 20.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة دمياط 25 20.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة سيوة 23 12.

- درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الفيوم 24 14.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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