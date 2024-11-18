الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - سعر الذهب.. حلق سعر الذهب في سماء الارتفاع خلال التعاملات الختامية اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3590 جنيها للشراء، 3605 جنيهات للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2604.76 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4120 جنيه 4091.5 جنيه عيار 22 2430.5 جنيها 3750.5 جنيه عيار 21 3605 جنيها 3580 جنيها عيار 18 3090 جنيه 3068.5 جنيه عيار 14 2403.25 جنيه 2386.75 جنيه عيار 12 2060 جنيه 2045.75 جنيه عيار 9 1545 جنيه 1534.25 جنيه

سعر الذهب في ختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 4120 جنيها للبيع، 4091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

علا سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3776.75 جنيه للبيع، 3750.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل 3605 جنيهات للبيع، 3580 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الختامية ليسجل 3090 جنيها للبيع، 3068.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 14 في مساء التعاملات ليسجل 2403.25 جنيه للبيع، 2386.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

صعد سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2060 جنيها للبيع، 2045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة نحو 1545 جنيها للبيع، 1534.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم الاثنين، نحو 28840 جنيها للبيع، 28640 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.