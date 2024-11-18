منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - رفع الأثقال، أجرى منتخب رفع الأثقال الكشف الطبي الشامل، في أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، قبل المشاركة في بطولة العالم وذلك وفقا للبروتوكول الموقع لهذه المستشفى مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالرعاية الطبية للبعثة الأولمبية في أولمبياد باريس الماضية وكذلك المنتخبات القومية للاتحادات الرياضية.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل بالمنامة عاصمة دولة البحرين.

ويجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024.

من جهته أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

فيما حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.

من ناحية أخرى، تقدم علاء حسن المدير الفني لمنتخبات رفع الأثقال باستقالته من منصبه، بعد سلسلة من الأزمات التي سيطرت على عمل المنتخبات خلال الفترة الأخيرة.

استقالة علاء حسن من تدريب منتخب الأثقال

وعلمت “كلمتك”، أن علاء حسن تقدم باستقالته من منصبه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وتم عرضها على أعضاء المجلس.

وأنهى منتخب رفع الأثقال مشاركته مؤخرا في منافسات بطولة العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا، وحصد لاعبينا 10 ميداليات متنوعة.

قائمة منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال في البطولة كل من، سيد علي وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد ضيف ومحمود حسني وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة أحمد.

وكان منتخب رفع الأثقال قد أنهى مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصد المنتخب الوطني فضية وحيدة جاءت من خلال سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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