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الرياضة - 04:22 - بث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بالبرازيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:22 - بث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بالبرازيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - بث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بالبرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - بدأت الآن فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقام في دولة البرازيل.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي «لولا دا سيلفا»، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

وستناقش القمة عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، منها:

- الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع.

- إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

- تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة.

وسيتحدث الرئيس السيسي عن الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة وما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

تحالف عالمي في قمة العشرين

تشمل أعمال القمة تدشين «التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع» رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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