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موقف نيدفيد من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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موقف نيدفيد من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

موقف نيدفيد من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة. 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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