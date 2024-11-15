شاهد بالصورة فتاة تبتز رجل بصوره بعد ان دفع مهرها للزواج بها والحقيقة بانه ليس فتاة(فضيحة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة فتاة تبتز رجل بصوره بعد ان دفع مهرها للزواج بها والحقيقة بانه ليس فتاة(فضيحة) - أخبار كلمتك

محاولة هجوم كبير للحوثيين صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

محاولة هجوم كبير للحوثيين صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "الحريفة 2" لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "الحريفة 2" لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

ياسمين صبري إجازة من "ضل حيطة" بسبب فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري إجازة من "ضل حيطة" بسبب فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد إعلان عودة المصابين في ريال مدريد (تقرير) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد إعلان عودة المصابين في ريال مدريد (تقرير) - أخبار كلمتك

مواعيد إعلان عودة المصابين في ريال مدريد (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:12 مساءً -  كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن موعد عودة بعض لاعبي فريق ريال مدريد المصابين، خاصة وأن العديد من لاعبي الميرينجي تعرضوا للإصابات مؤخرًا.

وقبل فترة التوقف الدولي للمنتخبات، تعرض العديد من لاعبي ريال مدريد للإصابة، ويأتي على رأسهم لوكاس فاسكيز وتيبو كورتوا ورودريجو.

بينما تعرض إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني نهاية موسمه مع الفريق الملكي.

وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية، فإن من المقرر أن يعود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد التوقف الدولي مباشرة بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

 

وتابعت تلك التقارير، بأن أوريلين تشواميني أيضًا لاعب وسط ريال مدريد سيكون جاهزا لمباراة ديبورتيفو ليجانيس بشكل طبيعي بعد التوقف الدولي.

بينما سيحاول الثنائي لوكاس فاسكيز ورودريجو اللحاق بمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ولكنهم سيغيبوا بشكل مؤكد عن مباراة ديبورتيفو ليجانيس.

ومن المقرر أن يعود المدافع النمساوي ديفيد ألابا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد في منتصف شهر ديسمبر قبل نهاية العام الحالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق