الرياضة - 11:46 - الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 (أولها 7 يناير) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - الإجازات الرسمية في 2025.. يبحث العديد من الطلاب والموظفين عن أيام الإجازات الرسمية في عام 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب العام الميلادي الجديد.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عدد الإجازات والعطلات الرسميةفي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا.

عدد الإجازات الرسمية في 2025

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

- إجازة عيد الشرطة يوم 25 يناير.

- إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 30 مارس.

- إجازة عيد الفطر المبارك يوم 31 مارس.

- إجازة مناسبة شم النسيم 21 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سناء يوم 25 أبريل.

- إجازة عيد العمال يوم 1 مايو.

- إجازة وقفة يوم عرفات يوم 5 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 6 يونيو.

- إجازة مناسبة عيد الأضحى المبارك يوم 7 يونيو.

عدد الإجازات الرسمية في 2025

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يونيو يوم 30 يونيو.

- إجازة بمناسبة عيد الثورة يوم 23 يوليو.

- إجازة عيد المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر.

الإجازات الرسمية عام 2025

وتعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العام الميلادي الجديد 2025، والتي توافق يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل 2025، بينما إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في العام الميلادي الجديد.