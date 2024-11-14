خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:24 مساءً - تحدث خالد حسين نجم الكرة الليبية، عن مباراة اعتزاله والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها مساء غدًا الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

وقال خالد حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"سعيد جدا لخوض مباراة اعتزالي أمام الزمالك بطل السوبر الإفريقي، وشرف كبير لي أن يأتي تكريمي مع نادي كبير مثل الزمالك وهذا تاج على رأسي".

وأضاف نجم ليبيا السابق:"الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا، وسوف أحاول المشاركة في نصف ساعة بتلك المباراة العريقة أمام نادي كبير مثل الزمالك صاحي التاريخ الكبير في قارة إفريقيا".

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة، بعدما كان مقررًا لها في الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

مران الزمالك استعدادا للنصر الليبي

وأدى الجزيري تدريبا خاصا تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.