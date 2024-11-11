الرياضة - 11:29 - حرب غزة والاعتداءات على الضفة والتصعيد في لبنان.. 3 ملفات تؤرق الحاضر العربي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "أزمات عدة تؤرق المشهد العربي وتهدد الطبيعة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط".

وقال التقرير: "أكثر من عام مر على المنطقة العربية وهي تشهد واحدة من أصعب فصول الصراع الذي طال جبهات عدة مع مخاوف باتساع رقعة المواجهات، الحرب على غزة والاعتداءات غير المسبوقة على الضفة الغربية والتصعيد على جبهة لبنان، 3 ملفات تؤرق الحاضر العربي".

وأضاف: "ومنذ بداية الحرب الشرسة على قطاع غزة، وما نتج عنها من اشتعال جبهة المواجهات في لبنان واحتقان الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تسعى جميع الأطراف الدولية والأممية لاحتواء المشهد ووضع حلول ووقف لإطلاق النار ومحاولة الضغط على أطراف الصراع المختلفة لمنه انزلاق الوضع نحو دائرة مفرغة من العنف ولكن دون جدوى".

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وتابع: "ومن واقع التحديات التي عصفت بالمنطقة العربية خلال العقدين الماضيين، ثبت للقاصي والداني أن بداية حل تلك الأزمات يأتي من قلب المنطقة العربية، فدائما ما كانت القضية الفلسطينية وما تزال أولوية في السياسة المصرية، دور محوري لم يتراجع أو يهتز بفعل التحديات والمتغيرات التي مرت بها مصر".