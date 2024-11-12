الرياضة - 12:15 - الاحتلال يستهدف خيمة تؤوي نازحين واستشهاد 5 فلسطينيين بالطيران الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - استشهد 5 فلسطينيين، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- " إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الانترنت، قرب بوابة "أصداء" الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مساء اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين، لكن لم تعرف هويته بعد.