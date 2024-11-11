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اليوم، وسام أبو علي ينضم لمعسكر المنتخب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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اليوم، وسام أبو علي ينضم لمعسكر المنتخب الفلسطيني - أخبار كلمتك

اليوم، وسام أبو علي ينضم لمعسكر المنتخب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً -  يلتحق وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين بمعسكر المنتخب الفلسطيني في عمان، استعدادا لخوض لقاء عُمان المقرر ضمن الجولة الخامسة من التصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

وكان منتخب فلسطين أعلن عن قائمة اللاعبين في معسكر شهر نوفمبر الحالي، والذي يشهد مواجهتي عمان وكوريا الجنوبية.

وشهدت قائمة منتخب الفدائي تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج مهاجم الزمالك لمواجهتي عمان وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم  2026 يومي 14 و19 نوفمبر الحالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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