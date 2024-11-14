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حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

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حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:24 مساءً - دوري المحترفين، أعلن مجلس إدارة نادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي، تعيين حسين شكرى مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للمدرب للراحل أحمد صلاح الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

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وكان  نادي لافيينا أعلن خلال الساعات الماضية في بيان رسمي قبول اعتذار أحمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وأحمد بوجي المدرب العام عن عدم استكمال مشوارهم مع الفريق خلال منافسات دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

ويتواجد لافيينا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط  فقط وذلك بعد 7 جولات من انطلاق البطولة. 

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وكانت أقيمت اليوم 9 لقاءات من مباريات اليوم الخميس في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بينما أقيم لقاء طنطا والترسانة الساعة الخامسة عصرًا. 

 

نتائج مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين

وادي دجلة ضد القناة 0-1

المقاولون العرب ضد بروكسي  1-0

أسوان ضد وي  0-1

بلدية المحلة ضد منتخب السويس  1-2

بترول أسيوط ضد ديروط 1-0

كهرباء الإسماعيلية ضد لافيينا 2-0

السكة الحديد مودرن ضد أبو قير للأسمدة  1-2

سبورتنج ضد المنصورة 1-0

الداخلية ضد راية 1-0 

الترسانة ضد طنطا 0ـ1

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1

أبو قير والمنصورة  3-0

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1

الترسانة والسويس 1ـ0

 

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج (مؤجلة)

 

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

 

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين 

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1 

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

 

نتائج  الجولة الخامسة في دوري المحترفين

 بلدية المحلة ضد بروكسي  1-1 

 بترول أسيوط ضد المقاولون  2-0

 الداخلية ضد أسوان  0-0

 سبورتنج ضد ديروط  1-3 

 الترسانة ضد راية  2-0 

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا  1-0

المنصورة ضد القناة  2-2  

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة  1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0

 

نتائج الجولة السادسة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد السكة الحديد  1-1

طنطا ضد كهرباء الإسماعيلية  1-1

بروكسي ضد أبوقير للأسمدة  0ـ4

وادي دجلة ضد الترسانة 3-0

بلدية المحلة ضد المقاولون العرب 0-0 

أسوان ضد سبورتنج 1-1 

الداخلية ضد المنصورة 0-0 

ديروط ضد المصرية للاتصالات 1-2   

منتخب السويس ضد بترول أسيوط 2-2  

راية ضد القناة 3-0

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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