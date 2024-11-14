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الرياضة - 05:50 - وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:50 - وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل، أما عدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 بإجمالي 11500 مصنع متعثر ومتوقف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن «المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو المتعثرة سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة ولن نأخدها من أصحابها، ولكننا نريدها ترجع تعمل تاني بقوة»، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً.

وتابع الفريق كامل الوزير: «مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر».

وذكر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، أنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، متضمنة توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق.

وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: «أقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها.

وتابع الفريق كامل الوزير، أن مصر لديها 12 ألف مصنع متعثر عن الإنتاج وجار إعادة تشغيلها، مشيرا: «من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل».

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أننا نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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