الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - روى الفنان أحمد عز قصة صعوده الفني منذ 24 عاما وأول مرة حضر فيها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وخلال تكريمه بمهرجان القاهرةالسينمائي الدولي الـ 45 حرص أحمد عز على رواية قصة طريفة في بدايات حياته الفنية قبل 24 عاما. وأهدى تكريمه للفنان الزعيم عادل إمام.

وقال أحمد عز، إنه قبل 24 عاما قيل له أن يختار بين عمله الوظيفي ومستقبله الفني، فاختار الفن.

وعن أول حضور له مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل 24 عاما قال أحمد عز، إنه ظل ينتظر في بيته حتى تصله الدعوة باسمه إلى منزله للمشاركة في المهرجان، وقبل يوم واحد من افتتاح المهرجان لم تصله الدعوة، فاستقل سيارته منطلقا إلى إدارة المهرجان معاتبا لهم عدم إرسال الدعوة إلى بيته، وإرضاء له سلمته إدارة المهرجان الدعوة.

وأضاف أحمد عز، "عندما توجهت للمهرجان بالدعوة، ظلت أتمشى على الريد كاربت، حتى يتم تصويري مثل النجوم، لكن أي من الكاميرات لم تلق لي بالا".

وتابع، " كنت آمل أن أجلس في الصف الأول من قاعة المهرجان، حتى تلتقطني كاميرات التلفزيون ويشاهدني والداي، ويفتخرا بي، لكني فوجئت بمنظم القاعة ليخبرني أن مكاني في أعلى المسرح. وليس في الصف الأول

وختم أحمد عز حديثه قائلا، الآن بعد 24 عاما يتم تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة إسم صاحبتها جائزة في حد ذاته، وهي جائزة فاتن حمامة، وهذا بفضل دعوة والدتي.