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الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:16 مساءً - أهدى الفنان أحمد عز جائزة تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي انطلقت فعالياته اليوم داخل دار الأوبرا إلى النجم عادل إمام.

وأكد أحمد عز أن اسم الجائزة تكريم فى حد ذاته، وذكر موقفا طريفا عن حضوره المهرجان في بداياته.

وشهدت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم طه حسين، ليلى علوي، لبلبة، أروى جودة، وآخرين، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

آخر أعمال أحمد عز

ويذكر أن فيلم «ولاد رزق 3 كان آخر أعمال الفنان أحمد عز، وضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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