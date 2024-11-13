الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وذلك بعد ما سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة ناديه مع مركز شباب القزازين، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن التقارير الطبية تبين أن لاعب كفر الشيخ تعرض لبلع اللسان مما أدي إلي توقف بعضلة القلب وعلى الفور تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط وتم إسعاف اللاعب وتحويله إلى الرعاية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي علي جهاز تنفس صناعي.

وأضاف الشاذلي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين باتخاذ مايلزم طبيا تحت اشراف أعضاء اللجنة الطبية وهم الدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة، والدكتور حازم خميس أستاذ القلب والأوعية الدموية، والدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أمجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والأعصاب، وتقديم كافة متطلبات الرعاية الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف أنه يجري حاليا تقييم الحالة الصحية للاعب من قبل اللجنة الطبية العليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالرعاية الطبية ونقله إلى مستشفى آخر إذا تطلب الأمر ذلك وفى حال سمحت حالته الصحية بعملية النقل إلى خارج المستشفى.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن كافة الإجراءات الطبية المطلوبة لإسعاف اللاعب توافرت فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة مختلف المنافسات الرياضية.

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

في أول تحرك من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجاه اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الذي تعرض لأزمة صحية خلال مواجهة مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، من أجل الاهتمام بحالة اللاعب المتواجد حاليا في مستشفى الزرقا.

كما يبحث وزير الرياضة إمكانية نقل اللاعب بالإسعاف الطائر إلى أحد مستشفيات القاهرة، حال سمحت حالته الصحية بذلك وبعد موافقة الطاقم الطبي.

ووصل منذ قليل إلى مستشفى الزرقا، الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للاطمئنان على حالة اللاعب.

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

كشف على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين، تفاصيل الأزمة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، خلال مباراة الفريقين بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط.

وأكد على القزاز في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن محمد شوقي لاعب كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعى سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

وأضاف علي القزاز أن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وكل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

وكانت أنباء ترددت عن وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، إثر توقف عضلة القلب، حيث تعرض للإصابة عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم بإلغاء المباراة، ليتوجه بعدها اللاعب مباشرة إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة، قبل أن يتم نفيها.

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