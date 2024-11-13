الرياضة - 05:25 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر الجاري.

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حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 14 و15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 14 شمال الصعيد 27 14 جنوب الصعيد 30 16

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 14 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 31 15

حالة الطقس يوم السبت 16 نوفمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة - متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 24 15 شمال الصعيد 26 13 جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من الأحد إلى الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 23 17 شمال الصعيد 26 12 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 16 شمال الصعيد 25 11 جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 16 شمال الصعيد 24 11 جنوب الصعيد 27 14