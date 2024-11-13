الرياضة - 05:25 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 14 و15 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 14 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|14
|شمال الصعيد
|27
|14
|جنوب الصعيد
|30
|16
درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|14
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|31
|15
حالة الطقس يوم السبت 16 نوفمبر 2024
وبينت حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة - متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|24
|15
|شمال الصعيد
|26
|13
|جنوب الصعيد
|30
|15
حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من الأحد إلى الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|23
|17
|شمال الصعيد
|26
|12
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|25
|11
|جنوب الصعيد
|28
|14
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|24
|11
|جنوب الصعيد
|27
|14
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