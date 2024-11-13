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بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - انتخابات اتحاد الكرة، قدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

هاني أبو ريدة، كلمتك

 

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربيني
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر

 

المرشحون الاحتياطيون

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة

جدير بالذكر أن الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، لم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة، قبل أن تعلن قائمة هاني أبو ريدة تقدمها بأوراق الترشح اليوم.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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