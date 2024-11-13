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الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - أُغلق باب التقديم على قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابع من نوفمبر، ويدخل المتقدمون في مرحلة الانتظار لمعرفة نتائج القرعة.

طريقة معرفة نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

يمكن الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، بطريقة سهلة ومباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا في شهر مايو 2025، من خلال استخدام رقم التأكيد عبر الموقع الرسمي لبرنامج اللوتري «dvprogram.state.gov».

الهجرة العشوائية إلى أمريكا

نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

ستبقى نتائج الطلبات متاحة للمراجعة حتى 30 سبتمبر 2025، وفي حالة الفوز بالقرعة، يجب على المستفيدين الالتزام بالخطوات المحددة على الموقع الإلكتروني لإتمام إجراءات التأشيرة

أبرز المعلومات عن الهجرة العشوائية

اللوتري الأمريكي هو برنامج سنوي يمنح فرصة فريدة للأفراد من جميع أنحاء العالم للفوز بتأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، حيث يتم اختيار الفائزين بالقرعة، وذلك من أجل تنويع الخلفية الثقافية والديموغرافية للمجتمع الأمريكي

شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

يجب أن تستوفي الشروط التالية لكي تحصل على تأشيرة السفر إلى أمريكا:

-يجب أن يكون المتقدم لديه شهادة دراسية تعادل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خبرة عمل.

-كما يجب أن يكون لديك خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مهنة تتطلب على الأقل سنتين من التدريب أو الخبرة العملية خلال الخمس سنوات الماضية.

-تقديم صورة شخصية وجواز السفر.

الهجرة العشوائية إلى أمريكا

خطوات التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

-يتم التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

- يتم فتح باب التقديم لمدة شهر واحد فقط في كل عام، وبعد ذلك يتم إجراء القرعة لاختيار الفائزين.

نصائح للمتقدمين للهجرة العشوائية لأمريكا:

-يجب التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج قبل التقديم.

-كما يجب التقديم في الفترة المحددة لفتح باب التقديم.

-يجب توخي الحذر من عمليات الاحتيال لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على مساعدتك في الفوز بالقرعة مقابل مبالغ مالية.

-ثم يجب عليك التحضير الجيد للهجرة إذا فزت في القرعة، يجب أن تبدأ في التخطيط للهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال البحث عن المعلومات اللازمة، وتعلم اللغة الإنجليزية، وتوفير الأموال اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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