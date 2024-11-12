الرياضة - 08:41 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعليمات هامة قبل التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. أيام قليلة تفصلنا على فتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في الطرح الجديد، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي، اعتبارًا من يوم الإثنين 18 نوفمبر إلى يوم الإثنين 25 نوفمبر، للمواطنين من ذوي الهمم فقط، ولجميع المواطنين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

تعليمات هامة قبل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- التأكد من أن رقم الهاتف الذي ستقدم به وتسجله على الموقع مسجل باسمك، واحذر من تغييره، لأنه سترسل عليه الرسائل، ويتم التواصل معك من المستعلم والصندوق والبنك، وتدخل به على موقع الصندوق.

- الحالة الاجتماعية وقت التقديم هي التي يتم من خلالها تحديد الأولويات في التعامل مع الملف، مثلا قدمت أعزب ستتعامل أعزب طوال الوقت حتى في حالة الجواز أو الإنجاب، لكن وقت الاستعلام يجب إبلاغ المستعلم إذا تم تغير الحالة الاجتماعية من أعزب لمتزوج أو أنجبت، أو من متزوج لمطلق أو أي شيء آخر، وإعطائه ما يفيد بذلك.

- الراتب والحد الأقصى وقت نزول الإعلان لابد أن يكون مطابق، ولا يجوز أن يكون أقل أو أكثر حسب الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، حيث يتم استبعاد الكثير من الأفراد بسبب الزيادة، وقت مراجعة الأوراق في مرحلة الاستعلام.

- لا يصح سحب كراسة الشروط وأنت خارج البلاد، لأنه في حالة اطلب منك شهادة تحركات سيتم رفض الملف، وإذا كنت داخل البلد وليس لديك وقت لسحب الكراسة بنفسك، وسترسل أحد لشرائها، لابد أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.

- أي قروض لابد من إغلاقها قبل تحويل الملف إلى الاستعلام، علما بأن فيزا المشتريات وبرامج التقسيط تعامل معاملة القروض عند الدراسة الائتمانية، وقبل مرحلة البنك لابد من سداد أي قرض وتجهيز مخالصة لتقديمها للبنك الممول، وغلق فيزا المشتريات حتى ولم يتم تفعيلها.

- في حالة تغيير الوظيفة لابد من إحضار إخلاء طرف من الشركة القديمة والاحتفاظ به، لأنه عند تقديم مفردات حديثة يكون اسم الشركة قد تغير.