الاتحاد الألماني يعاقب بايرن ميونخ بسبب جماهيره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو على نادي بايرن ميونخ بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية.

وأشعلت الجماهير 70 لعبة نارية على الأقل خلال المباراة أمام اولم في الدور الأول لكأس ألمانيا في 16 أغسطس الماضي.

وبإمكان بايرن البطل القياسي للدوري والكأس إنفاق ما يصل إلى 50 ألف يورو من هذا المبلغ على معايير الأمان أو مكافحة العنف، مع ضرورة إبلاغ اتحاد الكرة الألماني بذلك قبل 30 سبتمبر 2025، علما بأن النادي البافاري تقبل العقوبة.

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