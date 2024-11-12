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الرياضة - 03:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:53 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 12-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل الدولار فى ميد بنك نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي

سجل الدولار فى بنك فيصل الاسلامي نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفى البنك التجارى الدولى CIB سجل سعر الدولار 49.14 جنيه للشراء. و 49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر نحو 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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