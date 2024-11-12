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الرياضة - 12:15 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:15 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:15 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 نحو 3680 جنيها للبيع، و3655 جنيها للشراء بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4205.75 جنيها للبيع و4177.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتحيها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4205.75 جنيه 4177.25 جنيه
عيار 22 3855.25 جنيه 3829 جنيه
عيار 21 3680 جنيها 3655 جنيه
عيار 18 3154.25 جنيه 3132.75 جنيه
عيار 14 2453.25 جنيه 2436.75 جنيه
عيار 12 2102.75 جنيه 2088.5 جنيه
عيار 9 1577.25 جنيه 1566.5 جنيه
الجنيه الذهب 22600 جنيه 22400 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 4205.75 جنيه للبيع، 4177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 3855.25 جنيه للبيع، 3829 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية نحو 3680 جنيها للبيع، 3655 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء إلى 3154.25 جنيه للبيع، 3132.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

صعد سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات إلى مستوى 2453.25 جنيه للبيع، 2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 2102.75 جنيه للبيع، 2088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1577.25 جنيه للبيع، 1566.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 29440 جنيها للبيع، 29240 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

مفاجأة للعرسان.. سعر الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 بهذا الرقم

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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