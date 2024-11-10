الرياضة - 08:39 - الأصفر يرتفع وعيار 21 بـ 3760 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:39 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع، 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4297 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3760 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3222 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30080 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2684 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء،

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2684.4 دولار للبيع، و2684.05 دولار للشراء،