الرياضة - 08:55 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.. الكيلو بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - سجلت أسعار اللحوم المحلية و المستوردة، حالة من الاستقرار الملحوظ، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، مع استمرار حالة الاتزان في الأسواق.

أسعار اللحوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

-سجل سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

-وصل كيلو العرق الفلتو إلى 420 جنيهًا.

- تتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

-بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

- سجل سعر اللحمة الضاني نحو 520 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوحت الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.

سجل سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق إلى 225 جنيهًا.

-سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكبدة نحو250 جنيهًا للكيلو.