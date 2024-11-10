تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:55 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.. الكيلو بكام؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:55 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.. الكيلو بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.. الكيلو بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - سجلت أسعار اللحوم المحلية و المستوردة، حالة من الاستقرار الملحوظ، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، مع استمرار حالة الاتزان في الأسواق.

أسعار اللحوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

-سجل سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

-وصل كيلو العرق الفلتو إلى 420 جنيهًا.

- تتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

-بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

- سجل سعر اللحمة الضاني نحو 520 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوحت الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.

سجل سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق إلى 225 جنيهًا.

-سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكبدة نحو250 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضاً
الكيلو بـ280 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في المنافذ والأسواق

الضأن بـ 520 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق