بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:15 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:15 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:15 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، إذ يكون الطقس غائما على أغلب المناطق، ومشمسا على جنوب الصعيد، وتشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً
بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أمطار رعدية وغزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر

«أمطار وظاهرة خطيرة».. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر سكان هذه المناطق

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق