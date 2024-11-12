الرياضة - 12:15 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، إذ يكون الطقس غائما على أغلب المناطق، ومشمسا على جنوب الصعيد، وتشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11- 2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.