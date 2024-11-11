الرياضة - 10:23 - رابط وخطوات حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - «شقق جنة ودار وسكن مصر 2024.. بدأ حجز الوحدات السكنية بالطرح الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي بـ جنة ودار وسكن مصر، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل محدودي ومتوسطي الدخل عن رابط وخطوات حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024.

شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

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رابط حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر

يستطيع المواطنون حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر بالطرح الجديد عن طريق موقع «مسكن- محور الوحدات» من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات حجز شقق جنة مصر ودار مصر وسكن مصر

1 - يكون التسجيل علي موقع مسكن من خلال هذا الرابط، واختيار محور الوحدات.

2 - الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

3 - ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا واستيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه، إن لم يكن سبق له التسجيل على بوابة مسكن مسبقًا.

4 - إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.

5 - إدخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز.

6 - إدخال رقم المحمول

7 - كتابة محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي للمراسلات الرسمية.

8 - كتابة الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة «الاسم والرقم القومي».

9 - تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص.

10 - إنشاء كلمة مرور، تأكيد كلمة المرور، كود التحقق، تأكيد كود التحقق.

11 - الضغط على تسجيل الحساب.

12 - سيجري إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.

13 - تأتي رسالة مفادها أنه تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

14 - يدخل المتقدم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام.

15 - يستعرض المتقدم الوحدات بكل محور إسكاني، وكذا الموقع العام للوحدات المطروحة بكل مدينة، وعند الدخول إلى المشروع (الحي) يوجد رابط لتقديم طلب حجز جديد.

16 - يختار المتقدم البيانات التالية أو تعديلها: المدينة، المشروع، الطابق المراد الحجز به (أرضي - متكرر - أخير) وفقا للوحدات المطروحة بكل مشروع.

17 - تحميل مستندات التقديم: «الرقم القومي للزوج الزوجة، شهادات ميلاد الأولاد القصر»، ويتم تجميع المستندات في ملف بصيغة pdf لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

18 - الضغط على تقديم طلب الحجز تظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي، ولن يتم الحجز النهائي للوحدة السكنية إلا بعد تحويل مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة)، كما هو وارد في شروط التقديم خلال فترة الحجز، ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

19 - يظهر في جدول الطلبات البيانات التي تم إدخالها وكود الحجز لاستخدامه.

20 - عند سداد التالي: سداد مصاريف دراسة الطلب، وسداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط.

أماكن شقق سكن مصر ودار مصر وجنة 2024

وتوجد أماكن شقق سكن مصر وجنة ودار مصر 2024 في:

- العلمين الجديدة.

- بدر.

- العبور.

- المنيا الجديدة.

- القاهرة الجديدة.

- غرب قنا الجديدة.

- ناصر (غرب أسيوط).

- دمياط الجديدة.

- الشروق.

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- السادات.

- 6 أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- المنصورة الجديدة.

موعد حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

يذكر أن حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 عبر موقع مسكن الإلكتروني، بدأ يوم 27 أكتوبر 2024، ويستمر التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة لمدة شهرين، وينتهي يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل.