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مصدر بالأهلي: ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأحمر أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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مصدر بالأهلي: ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأحمر أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

مصدر بالأهلي: ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأحمر أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - النادي لأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا لقيادة دفاع   الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري، مؤكدا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة زد الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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