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تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات منتخب مصر للناشئين في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات منتخب مصر للناشئين في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات منتخب مصر للناشئين في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - منتخب الناشئين، تنقل القناة الرياضية المغربية، جميع مباريات دورة شمال إفريقيا للناشئين التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وتنطلق دورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008 اليوم الإثنين، حيث تجمع المباراة الافتتاحية منتخب تونس أمام نظيره الجزائري في تمام الخامسة مساء، أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام المغرب صاحبة الضيافة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لتصفيات شمال إفريقيا للناشئين

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20 لاعبا في قائمة منتخب مصر بدورة شمال إفريقيا

 أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتها في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

قائمة منتخب الشباب، كلمتك
قائمة منتخب الشباب، كلمتك

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي اليوم الإثنين  ، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في افتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

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حماس في مران منتخب الناشئين

 وخاض الفراعنة الصغار تدريبهم الثاني بالمغرب تحت قيادة أحمد الكأس، على ملعب الجمعية الرياضية بالمنصورية، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات شمال افريقيا، كلمتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات شمال افريقيا، كلمتك

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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