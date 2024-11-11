الرياضة - 08:50 - أجواء بادرة والصغرى بالقاهرة 18 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، مشيرة إلى تحسن الأحوال الجوية على جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تلاشت فرص سقوط الأمطار وتحسن فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، طبقاً لآخر تحديث خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، بسبب تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأما عن سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد أن تتلاشى نسب الأمطار اليوم مقارنة بكميات أمطار التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

وتوقعت الهيئة أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 18 العاصمة الإدارية 25 17 6 أكتوبر 25 17 بنها 24 18 دمنهور 23 16 وادي النطرون 24 17 كفر الشيخ 23 17 المنصورة 23 17 الزقازيق 25 18 شبين الكوم 23 17 طنطا 24 16 دمياط 24 20 بورسعيد 26 21 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 17 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 27 21 نخل 23 12 كاترين 19 09 الطور 27 18 طابا 25 19 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 22 17 العلمين 22 18 مطروح 22 17 السلوم 21 13 سيوة 24 13 رأس غارب 30 21 الغردقة 29 20 سفاجا 29 21 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 21 حلايب 28 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 25 15 بني سويف 24 14 المنيا 25 15 أسيوط 26 14 سوهاج 27 16 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 29 17 الوادي الجديد 27 15 أبو سمبل 30 15