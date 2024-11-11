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الرياضة - 08:50 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة طفيفة خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، حيث سجل سعره في المركزي نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار الأمريكي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
البنوك العاملة في مصر شراء بيع
البنك المركزي 49.18 جنيه 49.31 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.18 جنيه 49.28 جنيه
بنك مصر 49.18 جنيه 49.28 جنيه
بنك الإسكندرية 49.19 جنيه 49.29 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.28 جنيه 49.37 جنيه
البنك التجاري الدولي 49.18 جنيه 49.28 جنيه
بنك قناة السويس 49.22 جنيه 49.32 جنيه
كريدي أجريكول 49.20 جنيه 49.30 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 49.19 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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