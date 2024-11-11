مدرب إنتر ميلان يتحسر على ضياع الفوز أمام نابولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:40 صباحاً - أصر سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، على أن فريقه كان يستحق الفوز على نابولي، بعد التعادل 1-1، مساء الأحد في سان سيرو، بالجولة 12 من الدوري الإيطالي.



وأتيحت الفرصة أمام إنتر للتقدم لصدارة جدول الترتيب بانتصار ثمين على نابولي، لولا إهدار هاكان تشالهان أوجلو لركلة جزاء في الربع ساعة الأخير من المباراة.

وقال إنزاجي خلال تصريحات لقناة "دازن": "هنأت الفريق، إذا كان هناك فريق واحد كان يجب أن يفوز فهو إنتر، لقد سيطرنا على الشوط الثاني".



وأضاف "تأخرنا في النتيجة من كرة ثابتة، حيث كان علينا أن نؤدي بشكل أفضل، لكننا حافظنا على هدوئنا ولم نسمح لنابولي بأي شيء عمليا".

وتابع "بعد كل مافعلناه ضد آرسنال والطاقة التي استنفدناها، لم أتوقع أن نكون مثيرين للإعجاب إلى هذا الحد، كنا في حالة جيدة لدرجة أنني لم أرغب في فعل أي شيء بالتشكيل، وضربنا القائم مرتين وأهدرنا ركلة جزاء".

وواصل "ربما كان بإمكاننا استغلال المزيد من الفرص، لكن دعونا لا ننسى قوة المنافس الذي واجهناه، وما فعلناه يوم الأربعاء، لذلك، بشكل عام قدم اللاعبون أداءً جيدا. بصفتي مدربا، يجب أن أترك النتيجة جانبا وأركز على الأداء الذي كان ممتازا ضد خصم قوي".

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